شكرا لقرائتكم خبر عن حتى أمس.. المملكة تستقبل 755 ألف حاج عبر المنافذ الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قدوم 755 ألفًا و344 حاجًّا خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 23/ 11/ 1446هـ الموافق 21/ 5/ 2025.وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (725,297) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (27,225) حاجًّا، وعدد (2,822) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.