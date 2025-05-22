شكرا لمتابعة خبر عن سيارات إسعاف حديثة بالدفعة الـ 17 من الجسر الإغاثي السعودي لسوريا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جهزت الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري بسيارات ومعدات طبية.

وتم تجهيز 10 سيارات إسعاف حديثة ومجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعدات اللوجستية لهذه الدفعة، وفقا لـ”العربية”.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد سير، أمس، الدفعة السابعة عشرة من الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري.

ىذكر أن المساعدات المقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري بلغت منذ مطلع هذا العام 2025م، 16 طائرة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، و625 شاحنة ضمن الجسر الإغاثي البري السعودي محمّلة بالمواد الغذائية والإيوائية والطبية تزن أكثر من 10 آلاف طن، فضلاً عن إجراء 1261 عملية جراحية ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا الذي يستهدف تنفيذ 104 حملات طبية وجراحية.