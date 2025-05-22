السعودية | محافظ الطائف يلتقي مدير مركز التنمية الاجتماعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالطائف يوسف الجميعي، وأعضاء لجنة التنسيق العلاجي في الجمعيات الخيرية الأخرى.

اطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير أعمال اللجنة، وعدد الحالات المستفيدة، والخطط المستقبلية، والبرامج التي تسهم في تحسين الحالات الصحية للمستفيدين، مثمنًا الجهود المبذولة في تقديم الخدمة للمستفيدين.

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