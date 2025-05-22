شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الملك سلمان تتيح رؤية تعشيش النسور النادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مبادرة لتعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي وخدمة المهتمين والباحثين، أتاحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بثًا مباشرًا لعملية تعشيش لنسور نادرة ومهددة بالانقراض من خلال تقنيات تصوير متقدمة على مدار الساعة.وتوثّق الهيئة ولأول مرة في الشرق الأوسط عملية تعشيش لنسور نادرة في تسجيل يعكس دور الهيئة أداة فاعلة في حماية التنوع البيئي وصون الحياة الفطرية, وأتاحت من خلال حساباتها بمنصات التواصل رابط البث المباشر لتعشيش النسر الأسمر وتعشيش نسر الآذون وتعشيش نسر الآذون.يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تحتضن 35 فردًا من نسر الآذون الذي يعد أكبر النسور المسجلة بالمملكة حجمًا، و200 فرد من النسر الأسمر ثاني أكبر النسور في المملكة, ونجحت برامج ومشروعات هيئة تطوير المحمية التي تستهدف دعم وتعزيز التنوع الأحيائي والطبيعي في زيادة أعداد النسور وأنواع مختلفة من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض داخل المحمية.