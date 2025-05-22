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الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 30 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 32 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.
- الرياض 29 درجة مئوية.
- جدة 29 درجة مئوية.
- أبها 18 درجة مئوية.
- تبوك 23 درجة مئوية.
- بريدة 27 درجة مئوية.
- حائل 25 درجة مئوية.
- الباحة 19 درجة مئوية.
- عرعر 26 درجة مئوية.
- سكاكا 25 درجة مئوية.
- جازان 30 درجة مئوية.
- نجران 22 درجة مئوية.

- الخرج 30 درجة مئوية.
- المجمعة 27 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 27 درجة مئوية.
- الدوادمي 28 درجة مئوية.
- شرورة 26 درجة مئوية.

أتربة على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات المساء اليوم الخميس.
وتستمر الأتربة حتى الساعة 10 مساء على الأحساء والعديد.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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