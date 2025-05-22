شكرا لقرائتكم خبر الثلاثاء 27 مايو القادم هو بداية انطلاق ورشات العمل الترويجية لموسم خريف ظفار العُماني 2025 في السعودية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُطلق وزارة التراث والسياحة العُمانية سلسلة من ورشات العمل الترويجية لموسم خريف ظفار 2025، تبدأ من الرياض يوم الثلاثاء 27 مايو، وتُستكمل في جدة يوم الأربعاء 28 مايو.

وبمشاركة وفد من الوزارة يترأسه الفاضل هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي في الوزارة، وعدد من ممثلين أبرز الفنادق والشركات السياحية (DMCs) من سلطنة عمان ويأتي هذا الحدث بالتعاون مع الشركاء الرسميين لهذا الموسم: طيران فلاي ناس وطيران أديل، وبحضور عدد من الشركات السياحية المصدرة للحركة السياحية من المملكة العربية السعودية، ووسائل الأعلام.

ويحمل هذا الحدث اطلاق عدد من الرحلات المباشرة إلى مطار صلالة من مدن سعودية مختلفة – مما يجعل الوصول إلى جمال خريف ظفار أكثر سهولة من أي وقت مضى.

في ذروة فصل الصيف، حين يبحث الجميع عن ملاذ معتدل ينعش الحواس ويبهج الروح، يقدّم خريف ظفار تجربة لا تضاهى في المنطقة بأسرها. أجواء لطيفة ممطرة، طبيعة خضراء غامرة، شلالات تنحدر من الجبال، وعيون مياه تنبض بالحياة وسط مناظر خلابة...إنها واحة استثنائية تمنح الزائر فرصة للهروب من حرارة الصيف إلى عالم من الجمال الطبيعي والهدوء، في موسم فريد يمتد من يونيو حتى سبتمبر.

تهدف الورش إلى تعريف السوق السعودي بكنوز ظفار الطبيعية والثقافية، وفتح آفاق جديدة للتعاون السياحي، بما يسهم في تعزيز تدفق السياح وتنمية الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

اكتشفوا الخريف الذي ينتظركم في ظفار... وابدأوا رحلتكم من هنا!