شكرا لمتابعة خبر عن بيع الأضاحي بالوزن في القصيم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض تقرير بثته قناة العربية بيع الأضاحي بالوزن في القصيم، كما كشف التقرير عن كمية اللحوم الصافية بعد ذبح أضحية وزنها 135 كيلو

وقال مدير مدينة الأنعام ببريدة، منصور الرميح: “جاءنا تعميم من وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالبيع بالوزن في جميع الأسواق في المملكة، وسوف يطبق في عيد الأضحى المبارك، والمشتري لديه حق معرفة الوزن قبل الشراء وبعده”.

وتابع: “عملية الأوزان موجودة عندنا في مدينة الأنعام للسنة العاشرة، لكنها دائما كانت تطبق في مهرجان يقام في عيد الأضحى المبارك، وهذا شجع الكثير من المربين على زيادة المشاركة في مدينة الأنعام، وكل عام تزيد المشاركة، والأوزان جذبت الزبائن، بعضهم نافس على أوزان كبيرة وخاصة النجدي والحري والنعيمي”.

وأضاف: ” صار فيه تنافس كبير السنوات الماضية، وهذا العام سيلزم كل مسوق بالميزان ويتم البيع للمشتري علي حسب الوزن، وسوف يكون هناك ورش عمل”.

وعقب مربي المواشي إبراهيم المعيوف، قائلا: “الميزان حكم وهذا شيء يرضي للمربي والمشتري”، مضيفا: “هناك وزن خروف ضحية تجاوز 135 كيلو، وبعد الذبح يصفي 80 كيلو لحم صافي”.