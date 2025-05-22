شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع تطلق حزمة الإمداد لدعم توطين التصنيع العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الدفاع ممثلة في برنامج تطوير الوزارة، حزمة مبادرات الإمداد إذ تحسن كفاءة الإنفاق، وتدعم توطين التصنيع العسكري، بجانب تحديث المعدات ومنظومات التسليح.

وأكدت الوزارة إن هذه المبادرات تعد إحدى الخطوات النوعية ضمن مسار التطوير والتحول الذي تشهده الوزارة إذ تعيد بناء منظومة الإمداد، بما يواكب متطلبات الجاهزية في بيئات القتال الحديثة، كما تعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة، وتدعم مرونتها العملياتية من أجل تنفيذ المهام”.

وأضافت أن تطوير منظومة الإمداد يشكل أحد المحاور الحيوية في دعم الأداء القتالي، وضمان الجاهزية المستدامة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن تعزيز القدرات اللوجستية يُسهم في إدامة العمليات في ظل التحديات المتغيرة، من خلال تحسين أنظمة النقل، وتوفير الموارد الحيوية للميدان بكفاءة واستجابة عالية.

ومن جانبه، أوضح المستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب، أن هذه المبادرات صُممت وفقاً لمفهوم الدفاع النشط المعتمد في استراتيجية الدفاع الوطني، إذ ستمكن الوزارة من الحصول على شبكة إمداد وتموين موحدة تدعم القوات المشتركة، وتستند على مفاهيم وعقائد مشتركة جديدة.