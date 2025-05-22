شكرا لمتابعة خبر عن تقرير صحفي مفصل لختام فعاليات العيادات الطبية بترعة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت يوم الخميس فعاليات العيادات الطبية التي نظّمتها جمعية حياة بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بترعة، ضمن مبادرة نوعية هدفت إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرية ترعة والمراكز المجاورة. وقد استمرت العيادات لمدة أسبوع، من يوم الأحد حتى الخميس، وحققت نجاحًا ملموسًا في خدمة المجتمع المحلي.

1837 مراجعاً خلال خمسة أيام

شهدت العيادات إقبالاً واسعًا من الأهالي، حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين 1837 مراجعاً توزّعوا على عدة تخصصات طبية، جاءت على النحو التالي:

•طب عام (رجال): 187

•طب عام (نساء): 168

•أسنان (رجال): 101

•أسنان (نساء): 79

•عيون: 139

•أشعة: 60

•مختبر: 278

•صيدلية: 825

وقد عبّر المواطنون عن رضاهم بالخدمات المقدمة، مشيدين بجودة الرعاية والتعامل الإنساني من قبل الفريق الطبي والإداري.

حفل تكريم رسمي بحضور أعضاء مجلس الإدارة

وفي ختام المبادرة، نظّمت جمعية البر الخيرية بترعة حفل تكريم رسمي للفريق الطبي والإداري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم:

•الدكتور سالم الجهني

•الأستاذ ضاحي عويض

•الأستاذ مطر سعد الجهني

وألقى الدكتور سالم الجهني كلمة الجمعية، عبّر فيها عن تقديره الكبير لما تم إنجازه خلال هذا الأسبوع من عمل إنساني ومهني راقٍ، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر مع جمعية حياة يجسد نموذجًا فاعلاً في الشراكات المجتمعية الصحية.

امتنان وتطلع لمبادرات قادمة

من جانبه، أعرب الفريق الطبي عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، مثمّنين روح التعاون والدعم الذي وجدوه من الجمعيتين والمنظمين. كما أكّد مسؤولو جمعية حياة استمرارهم في تقديم الخدمات الصحية للمجتمعات المحتاجة في مختلف المناطق.

ختامًا، تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز صحة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي عبر مشاريع صحية ميدانية، تؤكد على أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع الخيري والصحي.

من جانبة اكد رئيس مجلس جمعية البر الخيرية بترعة عن شكرة وتقديرة لكل من ساهم في هذا العمل

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