السعودية | نائب وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائبة وزير خارجية فيتنام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائبة وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية السيدة نغويين مين هانغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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