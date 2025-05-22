بلاغات إسعاف مكة تفوق 10 مناطق

سجلت البلاغات الإسعافية المقدمة في مناطق المملكة نموا بـ9%، فيما انخفض إجمالي المرضى والمصابين المنقولين، مع تقديم خدمة إسعافية لهم بـ2%، في وقت تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة في البلاغات الإسعافية بـ42%، وسيطرت على نقل المرضى والمصابين بـ31%، والتي فاقت معها 10 مناطق مجتمعة.

1.3 مليون بلاغ

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2024، تسجيل 1.346.073 مليون بلاغ إسعافي، مقارنة بـ1.231.722 مليون بلاغ في عام 2023، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات الإسعافية، حيث بلغت 565.933 ألف بلاغ إسعافي بـ42%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 273.300 ألف بلاغ إسعافي بـ20%، وجاءت الشرقية ثالثا، بإجمالي 141.705 ألف بلاغ إسعافي بـ11%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 120.364 ألف بلاغ إسعافي بـ9%، وعسير خامسا، بإجمالي 71.696 ألف بلاغ إسعافي بـ5%، والقصيم سادسا، بإجمالي 40.248 ألف بلاغ إسعافي بـ3%، وجازان سابعا، بإجمالي 32.543 ألف بلاغ إسعافي بـ2.41%، وتبوك ثامنا، بإجمالي 31.952 ألف بلاغ إسعافي بـ2%.

نقل المرضى

سجل نقل المرضى والمصابين المنقولين، مع تقديم الخدمة الإسعافية لهم، انخفاضا بـ2%، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين المنقولين 559.754 ألف مريض ومصاب منقول، مقارنة بعام 2023، الذي سجل نقل 569.717 ألف مريض ومصاب، وتصدرت منطقة مكة المكرمة، أكثر مناطق المملكة مرضى ومصابين منقولين للمستشفيات، مع تقديم الخدمة الإسعافية لهم، حيث بلغ إجمالي المنقولين 172.145 ألف مريض ومصاب منقول بـ31%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 109.856 ألف مريض ومصاب منقول بـ20%، وجاءت الشرقية ثالثا، بإجمالي 65.532 ألف مريض ومصاب منقول بـ12%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 56.862 ألف مريض ومصاب منقول بـ10%، وعسير خامسا، بإجمالي 39.904 آلاف مريض ومصاب منقول بـ7%، والقصيم سادسا، بإجمالي 28.462 ألف مريض ومصاب منقول بـ5%، وجازان سابعا، بإجمالي 22.018 ألف مريض ومصاب منقول بـ4%، وتبوك ثامنا، بإجمالي 20.530 ألف مريض ومصاب منقول بـ3.66%.

أكثر المناطق بلاغات إسعافية

مكة المكرمة: 42%

الرياض: 20%

الشرقية: 11%

المدينة المنورة: 9%

عسير: 5%

القصيم: 3%

جازان: 2.41%

تبوك: 2%

أكثر المناطق مرضى ومصابين منقولين

مكة المكرمة: 31%

الرياض: 20%

الشرقية: 12%

المدينة المنورة: 10%

عسير: 7%

القصيم: 5%

جازان: 4%

تبوك: 3.66%