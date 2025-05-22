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السعودية | 481 متدربًا ومتدربة يشاركون في ملتقى تطوعي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

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السعودية | 481 متدربًا ومتدربة يشاركون في ملتقى تطوعي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك 481 متدربًا ومتدربة في فعاليات ملتقى “حُسن الوفادة” التدريبي الذي نظمته إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة على مدار يومين؛ بهدف تأهيل المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

وركّز الملتقى على رفع جاهزية المتطوعين، وتعزيز كفاءتهم في العمل الموسمي لخدمة الحجاج في المواقع التي يرتادونها. وشملت محاور الملتقى ورشة عمل “ في عيون العالم”، كما استعرضت الفرص التطوعية وتهيئة المتطوعين، وإستراتيجيات السلامة من المخاطر ومكافحة الحريق، والإسعافات الأولية، وإدارة الحشود، إلى جانب تعزيز إرث ومكانة المدينة المنورة.

ويهدف الملتقى ضمن جهود إدارة التعليم بالمنطقة؛ لتعزيز العمل التطوعي، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى النشء، ورفع عدد المشاركين في المبادرات التطوعية، وتعزيز أثر العمل التطوعي في خدمة المجتمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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