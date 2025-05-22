السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تُطلق “بوابة قاصد الذكية” لموسم الحج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بوابة “قاصد” الذكية، التي تعد الأولى والأكبر من نوعها في الرئاسة، لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام الرقمية، بمحتوى شرعي محكّم وبأسلوب مبسط وشامل، يراعي المتطلبات التعبدية لضيوف الرحمن والقاصدين والزائرين والمعتمرين، في خطوة نوعية تعزز التحول الرقمي الذكي في الخدمات الإثرائية المقدمة، حيث تعد منصة رقمية متكاملة تُعنى بتقديم الخدمات الدينية والإثرائية، بأسلوب ميسر ومتكامل يراعي احتياجات الزائرين، وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة خصصت مسارًا إثرائيًا ذكيًا في موسم الحج، لإيصال رسالة الحج الوسطية لضيوف الرحمن، وسخرت مساراتها التخصصية؛ لتعزيز الرقمنة والتقنية والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة الزائرين وضيوف الرحمن، ومواكبة التحولات الرقمية الذكية واستدامتها، كونها إحدى المنطلقات الإستراتيجية للرئاسة، في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم باللغات المختلفة.

وأشار الدكتور عبدالرحمن السديس إلى أن بوابة «قاصد» الرقمية تعد أولى وأكبر بوابة ذكية إبداعية إيمانية عالمية محكمة، وبعدة لغات مصممة خصيصًا للرئاسة، لتكون مرجعًا إثرائيًا لضيوف الرحمن من خلال قاعدة بيانات محكمة مقننة وفق المعايير العالمية.

وتعد “بوابة قاصد” منصة تفاعلية مدعومة بالتقنيات الذكية المتنوعة، وتقدم مجموعة من المسارات الإثرائية الذكية التي تشمل عرض أوقات الصلاة، وتنبيهات بأسماء الأئمة والمؤذنين، وجداول الدروس العلمية، ومواقع انعقادها، وأصحاب الفضيلة المشاركين، وتتميز بخاصية التوجيه التفاعلي، التي تمكن الزائر من الوصول مباشرة إلى مواقع الخدمات والدروس باستخدام الخرائط الذكية داخل التطبيق، ويتيح كذلك إمكانية الرد الفوري على استفسارات الزائرين عبر الدردشة النصية؛ مما يرفع من سرعة وجودة التفاعل، ويواكب توجهات التحول الرقمي في منظومة الحرمين الدينية، وشرح صفة الصلاة والوضوء، وتعريف المصطلحات الشرعية، وتلاوات مختارة، وأدعية مأثورة، وتتيح الوصول إلى منصات متخصصة مثل: منصة سورة الفاتحة، والمقرأة الإلكترونية، ورسالة الحرمين، وعرض أوقات الصلوات مع جداول الأئمة والمؤذنين، وأوقات إقامة الدروس العلمية، وحلقات القرآن الكريم للزائرين وضيوف الرحمن، وحلقات القرآن الكريم، ومراكز إجابة السائلين داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتوفير معلومات عن مواقيت الصلاة، واسم الإمام والمؤذن لكل صلاة، وتنبيهات عن الدروس العلمية والحلقات التعليمية المقامة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويمكن متابعة بوابة قاصد على الرابط أدناه: https://services.prh.gov.sa.

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