شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. نجاح أول عملية لخشونة الركبة بالأشعة التداخلية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية