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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. نجاح أول عملية لخشونة الركبة بالأشعة التداخلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية بالتعاون مع قسم جراحة العظام في مستشفى الملك فهد، في إجراء عملية نوعية لعلاج خشونة الركبة المزمنة لسيدة في العقد السادس من عمرها باستخدام تقنية الأشعة التداخلية وبدون تدخل جراحي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت لطوارئ مستشفى الملك فهد وهي تعاني من آلام مزمنة في الركبة وصعوبة في الحركة، إضافة إلى اعتماد يومي على المسكنات.
وأكد تجمع المدينة الصحي بأن هذه التقنية تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في العلاجات التلطيفية، حيث تُجرى تحت تخدير موضعي ودون الحاجة إلى جراحة، مما يقلل من المضاعفات المحتملة ويتيح للمريض العودة إلى منزله في نفس اليوم أو في اليوم التالي.
وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت لطوارئ مستشفى الملك فهد وهي تعاني من آلام مزمنة في الركبة وصعوبة في الحركة، إضافة إلى اعتماد يومي على المسكنات.
أول عملية لخشونة الركبة بالأشعة التداخليةوبين التجمع أنه بعد دراسة الحالة من الفرق الطبية، قرر الفريق الطبي علاج الحالة عن طريق قسطرة دقيقة للشرايين المغذية للمفصل، باستخدام تقنيات متقدمة في تحديد مناطق فرط التروية المرتبطة بالتهاب المفصل واصمامها GAE، مما مكن الفريق الطبي من استهداف الشرايين المسؤولة بدقة عالية، حيث تكللت العملية بالنجاح.
وأكد تجمع المدينة الصحي بأن هذه التقنية تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في العلاجات التلطيفية، حيث تُجرى تحت تخدير موضعي ودون الحاجة إلى جراحة، مما يقلل من المضاعفات المحتملة ويتيح للمريض العودة إلى منزله في نفس اليوم أو في اليوم التالي.
إنجازات القطاع الصحي السعوديويمثل هذا الإنجاز خطوة نوعية ضمن توجه تجمع المدينة المنورة الصحي نحو تطوير الخدمات التخصصية واستخدام أحدث التقنيات الطبية.
وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.