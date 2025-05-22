شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة".. أهم اللقاحات الضرورية لحجاج المملكة قبل حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

جرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 أُعطيت خلال عام 1446هـ.

جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية أُعطيت خلال عام 1446هـ.

جرعة واحدة من لقاح الحُمى الشوكية أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.

الدمام - شريف احمد - حرصًا على صحتك وصحة ضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معك لهذا العام؛ تؤكد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بتلقّي واستكمال جرعات اللقاحات اللازمة قبل الحج بفترة كافية، وتوثيقها في تطبيق صحتي، وهي:يجب تلقِّي جرعة واحدة من لقاح فيروس كوفيد-19 بغضِّ النظر عن سابقة التحصين، على ألا تقل الفترة الزمنية منذ تلقي اللقاح عن 10أيام ولا تزيد على سنة؛ حيث يحمي من الإصابة بعدوى الفيروس ومتحوراته- بمشيئة الله-، ويعمل على تخفيف حدة الأعراض وشدة المرض، وتقليل نسبة التنويم بالمستشفى عند الإصابة به- لا قدّر الله-.يجب تلقي جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، على ألا تقل الفترة الزمنية منذ تلقي اللقاح عن 10أيام، ولا تزيد على سنة.حيث إن اللقاح يحمي من الإصابة بالعدوى- بمشيئة الله-، والتي يمكن أن تنتشر بسهولة في التجمعات، وتسبب مضاعفات خطيرة خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، ولمن يعانون من نقص المناعة.من اللقاحات المهمة والإلزامية على جميع حُجاج الداخل والخارج؛ حيث يحمي من عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم، وتصيب المخ والحبل الشوكي.يجب ألا تقل الفترة الزمنية منذ تلقي اللقاح عن 10أيام، ولا تزيد على 5 سنوات.