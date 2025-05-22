انت الان تتابع من أجل أجهزة عصر الذكاء الاصطناعي.. "OpenAI" تستحوذ على شركة جوني آيف مصمم أجهزة "iPhone" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

استحوذت شركة OpenAI على شركة "io"، المملوكة لجوني آيف؛ مصمّم أجهزة iPhone، مقابل 6.5 مليار دولار، وستضمّ شركة OpenAI كبير مصمّمي أجهزة iPhone المبكّرة إلى فريقها كرئيس إبداعي لتطوير أجهزة مُصمّمة خصيصاً لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب وكالة "رويترز".

وبعد مغادرته شركة Apple، أسّس جوني آيف شركة LoveFrom لتصميم الأجهزة، ومنذ عامين بدأ جوني آيف التعاون مع OpenAI، لتصميم أجهزة تناسب عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مجالٌ تعثرت فيه الشركات الناشئة بسبب متطلبات الحوسبة العالية، ومع ريادة وخبرات جوني آيف في مجال التصميم، تهدف OpenAI إلى دمج التكنولوجيا الكامنة وراء روبوت الدردشة الشهير ChatGPT مع خبرة تصميم المنتجات التي جعلت أجهزة مثل iPhone الأكثر مبيعًا.

لم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية لصفقة شركة "io"، التي شارك جوني آيف في تأسيسها قبل عام. وقُدّرت قيمة الصفقة، التي ستشمل أسهما بالكامل، بـ 6.5 مليار دولار أمريكي بناءً على تقييم OpenAI البالغ 300 مليار دولار أمريكي، وفقاً لمصدر مطلع.

وكانت شركة OpenAI تمتلك سابقاً حصة 23% في شركة "io"، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور خاصة.

وبحسب "رويترز"، قال سام ألتمان؛ الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وجوني آيف، في مقطع فيديو نُشر على مدونة OpenAI: "نحن نستخدم أجهزة ومنتجات وأدوات قديمة جداً من اجل التواصل وتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي التي لا تصدق، لذا من المنطقي الاعتقاد بوجود أجهزة ومنتجات تتجاوز هذه الأدوات القديمة التي لدينا".

صرح ألتمان؛ بأن لديهم نموذجًا أوليًا للجهاز دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل، لكنه وصفه بأنه "أروع تقنية شهدها العالم على الإطلاق".

وبحسب محلل التقنية جيل لوريا؛ من شركة D.A. Davidson ، تحاول بعض الشركات الآن، بناء أجهزة مخصّصة لعصر الذكاء الاصطناعي.

كيف حدثت الشراكة؟