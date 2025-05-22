شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بقاء الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المنطقة، وعلى أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والمدينة المنورة, في حين يستمر تأثير العوالق الترابية في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما ستكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.