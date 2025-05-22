رقابة مشددة على طريق الهجرة خلال تنقلات الحجاج

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة عن متابعتها وإشرافها على محطات الوقود على طريق الهجرة والتأكيد على الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق والنظافة العامة بشكل منتظم من خلال الفرق وفق جدول معد مسبقًا.

نقاط أمنية

ويشهد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال شهر ذو القعدة وذو الحجة حراكًا على غير المعتاد من قبل تنقل الحجاج بين المدينتين إضافة الى توافر النقاط الأمنية والمراكز الصحية والإسعافية وتعمل الجهات على المتابعة والإشراف على حركة تنقل الحجاج والمسافرين عبر طريق الهجرة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة المدينة المنورة لـ«دوت الخليج»: أن الأمانة وبالتنسيق مع البلديات التابعة لها، تواصل تنفيذ خططها الميدانية الشاملة، التي تشمل الرقابة الصحية، ومتابعة الأسواق، والنظافة العامة، وذلك بشكل دوري ويومي على محطات الوقود ومراكز الخدمة والمساجد ودورات المياه الملحقة بها، خصوصًا على طريق الهجرة السريع. وتعمل الفرق الرقابية من خلال جولات ميدانية مجدولة، على تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بحق المنشآت غير الممتثلة.

ويعد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، الشريان الرئيسي لتنقل الحجاج بين الحرمين، حيث يشهد حاليًا حركة مستمرة من الحافلات، واللجان المشرفة واللجان الأمنية والصحية والإسعافية، من أجل التأكد من تنقل الحجاج بسلاسة بين المدينتين المقدستين، والطريق يعد إحدى النقاط التي يشرف عليها عدد من الجهات، وتضع نقاطًا لمتابعة نقل الحجاج، بدءًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعي، إضافة إلى التطوعي.

نقاط الراحة

ويمتاز الطريق بعدد من الخدمات والمساجد، ونقاط الراحة والاستقبال، من قبل اللجان لاستضافة الحجاج، وتقديم الوجبات والمياه، إضافة إلى تهيئة محطات الوقود الرئيسية والمرافق، من المساجد ودورات المياه، والمحال المخصصة لاستقبال الحافلات والحجاج، حيث يعمل عدد من الجهات مثل تجمع المدينة المنورة، على توفير عدد من العيادات الطبية الخاصة لاستقبال الحجاج، وتقديم الخدمات الصحية لهم وقياس العلامات الحيوية، بحيث توجد العربةَ الصحية المتنقلة بنقطة ساسكو - طريق الهجرة وتقوم بتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، من استقبال وعيادة فرز وقسم العلامات الحيوية، وقسم الأشعة وقسم المختبر، وقسم الصيدلية والنقل الإسعافي.

كما يتوفر عدد من النقاط الأمنية على الطريق، تشرف على الحافلات التي تقل أكبر عدد من الحجاج بين المدينة ومكة، وتتم متابعتها من خلال التواجد الدائم على الطريق، لنقاط التفتيش الأمنية بدءًا من المرور ثم أمن الطرق، والقطاعات الأمنية الأخرى المساندة. وتشرف وزارة الحج والعمرة ونقابة السيارات، على المتابعة الدائمة والإشراف على تنقل الحافلات، من الفنادق وصولًا للميقات، ومن ثم تتبعها حتى تصل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك حرصًا على راحة الحجاج وسلامتهم، وضمان عدم وجود ما يعطل تنقلهم حتى وصولهم إلى مكة.

إجراءات رقابية وصحية

محطات الوقود

-الرقابة الصحية

-متابعة الأسواق

-النظافة العامة

- توفير عيادات طبية

- قياس العلامات الحيوية

- استقبال وعيادة الفرز