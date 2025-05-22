شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. اتفاقية بين "كاوست" و"مدينة الطاقة" لتعزيز التعاون في المجالات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وقّعت المدينة مذكرة تفاهم مع الجامعة، وذلك في مقر “كاوست” بمحافظة جدة، بحضور سمو الرئيس التنفيذي للمدينة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ورئيس الجامعة البروفيسور إدوارد بيرن.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الإبداعي، والابتكار المفتوح، مع التركيز على تسريع تبنّي التقنيات المستدامة وتطوير نماذج أولية وحلول تطبيقية تُسهم في معالجة التحديات الوطنية.



برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية

كما تتضمن الاتفاقية إطلاق برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير مسارات أكاديمية متخصصة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات ومسرّعات أعمال تقنية، بما يعزز من تمكين الابتكار وتحفيز منظومة الطاقة المستدامة.

وتشمل مجالات التعاون أيضًا تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم الفعاليات العلمية والمعارض المتخصصة، فضلاً عن تبادل البيانات والمعلومات الفنية، في إطار شراكة تكاملية تهدف إلى تطوير المحتوى المحلي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الطاقة والتقنية والابتكار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة محليًا وعالميًا، بما يعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والابتكار في المملكة.