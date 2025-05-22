شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم عالميًا.. معلومات مذهلة عن منظومة تبريد المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُعدّ منظومة التبريد في المسجد الحرام من أضخم وأكبر منظومات التبريد في العالم، حيث تمتد لتشمل مساحات واسعة ومتنوعة داخل الحرم الشريف.

وتضم المصليات، والممرات، والمداخل، وأماكن أداء النسك كالمطاف والمسعى، ما يجعل عملية التحكم بدرجات الحرارة وتوفير بيئة مناخية ملائمة تحديًا تقنيًا كبيرًا يتطلب بنية تحتية متقدمة وتقنيات دقيقة.

منظومة التبريد في المسجد الحرام

وتتميز هذه المنظومة باستخدام هواء نقي بنسبة 100٪، إذ يسحب الهواء من البيئة الخارجية، ليدخل في منظومة متكاملة ومتطورة للفلترة والتنقية.



وتشتمل على مراحل متعددة لإزالة الشوائب الدقيقة والجسيمات الكبيرة والميكروبات، كما يُعقم الهواء باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لضمان أعلى مستويات النقاء والجودة.

وبعد عمليات الفلترة والتعقيم، يُدفع الهواء إلى وحدات مناولة الهواء المنتشرة في مختلف أنحاء المسجد الحرام، والتي تتولى مهمة تبريد الهواء وضخه إلى جميع المساحات، بما في ذلك المصليات، والمداخل، والممرات، والمسعى، والمطاف، لضمان توزيع متوازن للهواء المبرد في كل زاوية من زوايا الحرم.

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وتعتمد منظومة التبريد على شبكة من الحساسات الذكية المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، والتي تقيس درجات الحرارة والرطوبة بشكل لحظي، وتنقل البيانات مباشرة إلى غرفة التحكم المركزية، حيث يتم تحليلها بدقة واتخاذ القرارات اللازمة لتعديل درجات الحرارة وفقًا للاحتياج في كل موقع.

وتتضمن الإجراءات التشغيلية جولات ميدانية على مدار الساعة، يقوم بها فريق مختص مزود بأجهزة قياس لدرجات الحرارة والرطوبة، وتُركّز هذه الجولات على رصد الفروقات الحرارية بين المناطق المزدحمة وغير المزدحمة.

بجانب العمل على تهيئة المناخ الأمثل بما يضمن راحة قاصدي المسجد الحرام ويعينهم على أداء مناسكهم بأعلى درجات الطمأنينة واليسر.



توفير أعلى مستويات الخدمة داخل الحرمين

وتجسد هذه المنظومة الذكية جزءًا من الاهتمام المتكامل بتجربة ضيوف الرحمن، وحرص القيادة الرشيدة على توفير أعلى مستويات الخدمة داخل الحرمين الشريفين.

وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات العالمية في مجالات التكييف والتحكم البيئي، بما يواكب مكانة المسجد الحرام كأقدس بقاع الأرض ويُلبي تطلعات الملايين من الزوار والحجاج والمعتمرين.