شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 1.2 مليون دعوى عمالية إلكترونيًا عبر "التسوية الودية" والان نبدء بالتفاصيل

خدمة فعالة لحل النزاعات

الخدمات المتاحة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول عدد المستفيدين من ”نظام التسوية الودية للعمالة المهنية“ 962,319 مستفيدًا، فيما وصل عدد الدعاوى المرفوعة عبره إلى 1,011,750 دعوى، وتم عقد 1,243,832 جلسة افتراضية من خلاله.وأضافت الوزارة أن ”نظام تسوية الخلافات للعمالة المهنية“ شهد استفادة 118,886 شخصًا، مع تسجيل 193,818 دعوى مرفوعة، وعقد 234,559 جلسة افتراضية.وتأتي هذه الأرقام في سياق خدمة ”التسوية الودية للعمالة المهنية والمنزلية“ التي أطلقتها الوزارة سابقًا، والتي تعد حلاً تقنيًا مبتكرًا يوفر آلية فعالة وسريعة لمعالجة النزاعات العمالية بين العامل وصاحب العمل أو من يمثلهم.وتهدف الخدمة إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالأجور، وساعات العمل، وشروط التعاقد وغيرها من القضايا التي قد تطرأ خلال فترة العمل، بطريقة ودية ودون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم العمالية، وذلك في إطار تبني الوزارة لحلول ذكية تدعم التحول الرقمي في قطاع العمل.وتشتمل خدمات المنصة الرقمية لهذه المبادرة على إمكانية رفع الدعوى، والاستعلام عن الدعاوى، وعقد جلسات التسوية الودية عن بُعد. ومن أبرز مكوناتها ”المُراجع الذكي“، الذي تم استحداثه ليقوم بمراجعة آلية للبيانات المسجلة والوثائق الداعمة، ومن ثم يقدم توصية أولية للمُراجع البشري، مما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.