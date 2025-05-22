شكرا لقرائتكم خبر افتتاح النسخة الخامسة من معرض “توال 2025” برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتُتحت مساء يوم الأربعاء (21 مايو 2025م) فعاليات النسخة الخامسة من معرض توال السنوي، الذي نظمه قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية التصاميم والفنون في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك برعاية كريمة من أ.د. هناء النعيم، نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلف.

أُقيمت الفعالية في بهو كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز، وشهد المعرض حضورًا لافتًا من كبار الشخصيات، وأعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بمجالات التصميم الداخلي، حيث انطلقت الفعاليات في تمام الساعة (5:00) مساءً بمحاضرة تثقيفية بعنوان “جهز نفسك لمشروعك الأول”، تلتها محاضرة متخصصة حول “مجالات التصميم الداخلي في المصانع”.

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً، تم الافتتاح الرسمي للمعرض، حيث قامت أ.د. هناء النعيم بجولة على المشاريع الطلابية التي عكست مستوى الإبداع والاحترافية لدى طلبة القسم، وأثنت على الجهود المبذولة في إعداد وتنظيم المعرض.

واختُتمت الفعاليات بجلسة حوارية ثرية حملت عنوان “البحث والتعليم في العمارة والتصميم: نحو ممارسات متجددة”، والتي ناقشت آفاق التطوير الأكاديمي والمهني في مجال التصميم.

يُذكر أن معرض “توال” يمثل محطة سنوية مهمة لعرض مشاريع الطلبة وتعزيز التواصل بينهم وبين المتخصصين في القطاعين الأكاديمي والمهني.