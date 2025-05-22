شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الزيارات الميدانية على الأهلية في حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

في حال رفض المستفيد المستقل طلب الزيارة الميدانية أو عدم التعاون بتزويد الباحث الاجتماعي بالمعلومات المطلوبة سيؤدي ذلك إلى تأثر أهليته في البرنامج.

إذا تخلف الفرد المستقل عن الموعد المحدد فإن ذلك سيؤثر على أهليته في البرنامج.

حساب المواطن

تأثير استخراج سجل تجاري على دعم الأسرة

خطوات تحديث العنوان الوطني

الدخول على الحساب واختبار تبويب ملف المستفيد

اختيار خانة العنوان.

الضغط على أيقونة "استرجاع العنوان الوطني".

اختيار العنوان والضغط على أيقون "اعتماد العنوان".

اختيار حالة ونوع السكن، ثم الضغط على أيقونة "حفظ" في أسفل الصفحة.

الدمام - شريف احمد - يؤثر عدم التجاوب مع إجراءات الزيارات الميدانية، على أهلية الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن. وأوضح حساب البرنامج على "إكس" أن ذلك يكون كالتالي:يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.أجاب الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على منصة "إكس"، عن سؤال حول توقف دعم الأسرة في البرنامج في حال استخراج أحد أفرادها سجل تجاري، موضحًا:يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال تطبيق البرنامج أو البوابة الإلكترونية.أوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على منصة "إكس" خطوات تحديث العنوان الوطني للمستفيدين، وتشمل: