شكرا لمتابعة خبر عن السعوديون يستقبلون الحجاج السوريين بطريقة امتنان سمو ولي العهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص عدد كبير من الشعب السعودي على استقبال الحجاج السوريين بطريقة تعبير الامتنان الشهيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وظهر السعوديون في الفيديو المتداول واضعين أيديهم على صدورهم فور وصول أولي رحلات ضيوف الرحمن القادمين من دولة سوريا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .

وجاء هذا التقليد الرمزي تأثرًا بالحركة التي قام بها سمو ولي العهد عند إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وأصبحت منذ ذلك الحين رمزًا للتقدير والعرفان في الوعي العربي والسعودي.