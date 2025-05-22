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حالة الطقس.. شديد الحرارة على الشرقية واستمرار الرياح والأتربة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المنطقة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة.
في حين يستمر تأثير العوالق الترابية في مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

حالة البحر المتوسط متوسط الموج إلى مائج - متداولة

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.


تستمر العوالق حتى الساعة 12 ظهرًا على جدة ورابغ والقنفذة والليث.
بينما تستمر حتى الساعة 6 مساء على العرضيات وأضم وميسان وبحرة وخليص والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والطائف والخرمة والموية وتربة ورنية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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