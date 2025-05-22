شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. شديد الحرارة على الشرقية واستمرار الرياح والأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المنطقة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية في مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.



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تستمر العوالق حتى الساعة 12 ظهرًا على جدة ورابغ والقنفذة والليثبينما تستمر حتى الساعة 6 مساء على العرضيات وأضم وميسان وبحرة وخليص والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والطائف والخرمة والموية وتربة ورنيةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات