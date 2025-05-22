شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. عوالق ترابية وتدني مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

تستمر العوالق حتى الساعة 12 ظهرًا على جدة ورابغ والقنفذة والليث.

بينما تستمر حتى الساعة 6 مساء على العرضيات وأضم وميسان وبحرة وخليص والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والطائف والخرمة والموية وتربة ورنية.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

طقس الخميس

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس حارًا الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقيةكما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المنطقة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورةفي حين يستمر تأثير العوالق الترابية في مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة