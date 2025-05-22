شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية توضح أهمية الاستماع في تربية الأبناء وتأثيره على علاقتهم بالأسرة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت الدكتورة تغريد الحريري – أخصائية نفسية عن أهمية الاستماع في تربية الأبناء وتأثيره على علاقتهم بالأسرة.

وقالت الحريري:” لابد أن يكون الأب والأم مستمعين جيدين لأبنائهم من أجل تعزيز جوانب متعددة في شخصية الطفل كالجانب العاطفي والنفسي والاجتماعي كما يقوي ذلك الروابط الأسرية بين الطفل وأسرته وكذلك أصدقائه “٠

وأضافت” الاستماع للأبناء ينمي مهارات التواصل الفعال والإلقاء ، ويعزز شخصية الطفل ويبني ثقتهم بنفسهم بشكل كبير ‏”٠