السعودية | نائب وزير الحرس الوطني يجتمع مع المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه اليوم، مع المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل فواز المسعد.

واستمع معاليه إلى شرح عن سير العمل في برنامج التطوير بجميع مساراته وبرامجه وأبرز ما حُقق من منجزات، والخطوات التطويرية القادمة بما يتواكب مع أهداف وإستراتيجية الوزارة.

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