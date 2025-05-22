اخبار السعوديه

السعودية | نائب وزير الحرس الوطني يجتمع مع المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

السعودية | نائب وزير الحرس الوطني يجتمع مع المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب وزير الحرس الوطني يجتمع مع المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه اليوم، مع المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل فواز المسعد.

واستمع معاليه إلى شرح عن سير العمل في برنامج التطوير بجميع مساراته وبرامجه وأبرز ما حُقق من منجزات، والخطوات التطويرية القادمة بما يتواكب مع أهداف وإستراتيجية الوزارة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا