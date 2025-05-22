شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 مخالفًا لنقلهم 48 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج في مداخل مدينة مكة المكرمة 10 وافدين و10 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم 48 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.