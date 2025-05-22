شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إنقاذ شاب بتقنية "الإيكمو" في مستشفى الأمير محمد بن ناصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر، بعد معاناته من حالة حرجة تسببت في انسداد مجرى الهواء وصعوبة شديدة في التنفس، نتيجة وجود ورم كبير في الرقبة والصدر.

وأوضح تجمع جازان الصحي أن الشاب حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني اختناقًا شديدًا وضيق تنفس، وتبين بعد الفحوصات وجود ورم يهدد الحياة تسبب في انسداد مجرى الهواء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا باستخدام تقنية "الإيكمو - ECMO" لإنقاذ حياته.

إلى جانب إجراء تدخل جراحي سريع، تلاه علاج كيميائي لتقليص حجم الورم وتحسين الحالة العامة للمريض.



نجاح الخطة العلاجية

وأشار الفريق الطبي إلى أن المريض استعاد قدرته على التنفس الطبيعي بعد نجاح الخطة العلاجية، واستغنى عن جهاز "الإيكمو"، وتحسنت حالته الصحية العامة.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهود التجمع في تقديم الرعاية التخصصية المتقدمة للحالات الحرجة وفق أعلى المعايير الطبية.