شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

تبدأ العوالق الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، على الدوادمي والقويعية وعفيف.

يصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

ويتوقع الأرصاد أن تشهد أماكن أخرى من الشرقية أتربة مثارة، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

ويشمل التنبيه الخرج والدلم والمزاحمية وضرما والدرعية والعاصمة الرياض.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.