شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.
تبدأ العوالق الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، على الدوادمي والقويعية وعفيف.
يصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويتوقع الأرصاد أن تشهد أماكن أخرى من الشرقية أتربة مثارة، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الخرج والدلم والمزاحمية وضرما والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ العوالق الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، على الدوادمي والقويعية وعفيف.
يصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويتوقع الأرصاد أن تشهد أماكن أخرى من الشرقية أتربة مثارة، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الخرج والدلم والمزاحمية وضرما والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.