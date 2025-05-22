شكرا لمتابعة خبر عن “يشفين الصحية” بالباحة تشارك في معرض إينا الدولي بالرياض..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد بن سليمان الراجحي ، شاركت جمعية يشفين الصحية بمنطقة الباحة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا ” 25 بنسخته الثالثة ، الذي عقد بالرياض بقاعة الملفى بمدينة الامير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025.

حيث تهدف مشاركة جمعية يشفين الصحية عبر جناحها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وإبراز الإنجازات والمبادرات النوعية والتجارب في المجال الصحي ، هذا وقد عُرضت أعمال وخدمات الجمعية للزائرين الافراد والجمعيات والقطاع الخاص عبر عارضين واستخدام الوسائل التقنية والمنشورات ، حيث شهد المعرض الدولي “إينا 25” إقبالا واسعًا من الزائرين والمختصين بالقطاع الغير ربحي.

ويأتي هذا المعرض، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تحت شعار “شراكات فاعلة لأهداف التنمية المستدامة” إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

وقد شهد فريق العمل حفل افتتاح المعرض في يومه الأول وتنفيذ عددًا من الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاعات المشاركة حيث شهد المعرض اتفاقية شراكة استراتيجية بين جمعية يشفين الصحية و برنامج نبساي الاول ، والذي يقدم حلول تقنية لاستثمار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات ومجال القطاع غير الربحي بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعيتي يشفين الصحية ويبصرون للعيون اشتملت الشراكة على عددٍ من بنود التعاون التي تخدم المستفيدين صحيًا من خلال برامج ومبادرات مشتركة

وأوضح المسؤول التنفيذي لجمعية يشفين الصحية عبدالخالق بن يحيى بالقرون أن جمعية يشفين حرصت على المشاركة في هذا الحدث الاقليمي والدولي لإبراز انجازاتها وخدماتها في العمل الانساني مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة كبرى في دعم مسيرة القطاع غير الربحي نحو الاستدامة وبناء العلاقات

وأكد بالقرون: أن مشاركة ” يشفين” تأتي تأكيدًا على حرصها في مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي

ويذكر أن المعرض شهد توقيع 142 اتفاقية ويُعد معرض “إينا” الدولي الأول من نوعه في المملكة، لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي

وجاءت مشاركة الجمعية ضمن جهودها في إبراز دورها الانساني في مجال الخدمات الصحية وتوثيق العلاقات بالجهات الخيرية والحكومية والخاصة وبناء قنوات تواصل بين الجهات غير الربحية والمؤسسات الحكومية والخاصة