السعودية | رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق, في مقر مجلس الشيوخ المصري, وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية, تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ في مستهل اللقاء برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق لمعاليه, معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى ما تشهده هذه العلاقة من ترابط على مختلف الأصعدة بفضل جهود قيادتي البلدين.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره لحسن الاستقبال والحفاوة التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين المجلسين.

واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم على مختلف المجالات، وسبل التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ المصري, إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المشتركة.

‎حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان, وعدد من كبار المسؤولين بمجلس الشيوخ المصري.

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