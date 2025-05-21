السعودية | الراجحي يرأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال الدورة الـ119 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنعقد بمقر المنظمة في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي ممثلي الدول الأعضاء، وبحضور معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان.

ورحّب المهندس الراجحي برؤساء أجهزة الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم جهود التنمية الإدارية في الوطن العربي، من خلال شراكات إستراتيجية ورؤى تكاملية تسهم في تطوير منظومات العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أصبحت اليوم رافدًا مهمًا في مسيرة التحديث الإداري في الوطن العربي، من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية متخصصة، وشراكات أكاديمية، ومبادرات إستراتيجية تُسهم في بناء القدرات وتعزيز فاعلية الأجهزة الحكومية، مشيدًا بما حققته المنظمة من تطور نوعي ومؤسسي خلال السنوات الماضية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، شملت متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، والاطلاع على تقرير إنجازات المنظمة لعام 2024، إضافة إلى دراسة مقترحات تحديث بعض الأنظمة واللوائح، بما يعكس حرص المجلس على التطوير المستمر وتحديث آليات العمل الإداري في ضوء المتغيرات المتسارعة.

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