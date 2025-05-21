شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج والعمرة يقف ميدانيًا على جاهزية مشروع «إثراء المشاعر» في منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقّد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مشروع «إثراء المشاعر» في مشعر منى، والذي يُعدّ أحد أبرز المشاريع النوعية التي تنفذها شركة إثراء الضيافة القابضة، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ. وجاءت الجولة بمشاركة عدد من قيادات الوزارة، وممثلي الجهات ذات العلاقة في المشاعر المقدسة، للوقوف على جاهزية المشروع وتكامل منظومته التشغيلية قبل انطلاق الموسم.

ويُقدّم المشروع نموذجًا متقدّمًا في إسكان الحجاج، من خلال مجمّعات سكنية مكوّنة من طابقين، تحتضن باحات واسعة وصالات طعام مجهّزة، إلى جانب مرافق خدمية تشمل مراكز حلاقة ومغاسل ملابس وغيرها من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات الحجاج اليومية بكفاءة. لتسهم في تحسين تجربة الحاج، وتُترجم عمليًا أحد الأهداف الجوهرية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمتمثل في توفير بيئة خدمية شاملة تعتني بتفاصيل الرحلة الإيمانية منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.من خلال حلول نوعية متكاملة تُسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتعلقة بتطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وأكّد الدكتور أحمد بن عباس سندي، رئيس مجلس إدارة شركة إثراء الضيافة القابضة، أن مشروع «إثراء المشاعر» يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة في إسكان الحجاج، مشيرًا إلى أن "التصميم العصري، والبنية التحتية الذكية، والجاهزية التشغيلية العالية تمثّل مجتمعةً ركيزةً في إعادة تعريف مفهوم السكن في المشاعر". وأضاف: "نؤمن بأن خدمة الحاج، تتطلب معايير متقدّمة في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن توفير بيئة سكنية تدعم جودة التجربة وتُجسّد رسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن".

من جانبه، أشار الدكتور عايض الغوينم، رئيس مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة، إلى أن المشروع يمثّل ثمرة تعاون وتكامل بين جميع فرق العمل داخل المجموعة، مضيفًا: "نُولي في إثراء الضيافة أهمية قصوى لتطوير مشاريعنا بما يتماشى مع تطلعات ضيوف الرحمن، ونسعى جاهدين لتقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجربة الحاج. مشروع «إثراء المشاعر» يُجسّد التزامنا بتوفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الراحة والكفاءة التشغيلية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج".

وتأتي الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي ينفذها معالي الوزير لمتابعة مستوى الجاهزية التشغيلية في المشاعر، في سياق المتابعة المستمرة من قِبل وزارة الحج والعمرة، لضمان جاهزية جميع القطاعات المشاركة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، لتقديم موسم حج ناجح ومتميّز.