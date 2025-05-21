شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موسم المراويح هذا العام الأضعف منذ أكثر من عقد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن موسم المراويح لهذا العام يقترب من نهايته، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يعد الأضعف خلال أكثر من عقد من الزمن.

وأوضح الحصيني أن ضعف موسم المراويح لم يقتصر على المناطق الوسطى والشمالية والشرقية فحسب، بل شمل أيضًا المناطق الجنوبية واليمن ودول الخليج، كما امتد تأثيره إلى مناطق الشام والعراق.

كما أشار إلى أن هذا التراجع في نشاط المراويح يحمل تبعات واضحة، منها ضعف النباتات وارتفاع مؤشر العواصف الترابية والغبارية.