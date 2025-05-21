شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي سُلطان عُمان في وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان في وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي -رحمها الله- والدة السيدة الجليلة حرم جلالته.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي -رحمها الله- والدة السيدة الجليلة حرم جلالتكم، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان في وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي -رحمها الله- والدة السيدة الجليلة حرم جلالته.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي -رحمها الله- والدة السيدة الجليلة حرم جلالتكم، وأبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.