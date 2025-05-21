شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام يحتفل بتخرج نجله من جامعة كولومبيا.. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري بتخرج نجله سعود من جامعة كولومبيا العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على درجة الماجستير في الدراسات الشرق أوسطية، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز الأكاديمي.

وأعاد الدوسري نشر تغريدة نجله سعود عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، والتي قال فيها: “بين الدعاء والاجتهاد، ودعم وطن لا يبخل على أبنائه، أطوي اليوم فصلاً من رحلتي العلمية بتخرجي من كولومبيا بشهادة الماجستير في الدراسات الشرق أوسطية، اللهم اجعل هذا العلم نافعاً، واكتب لي أثرًا طيباً أرد فيه جزءاً من دين وطني العظيم”.

ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعًا من النشطاء والمدونين، الذين قدموا التهاني والتبريكات للوزير الدوسري ونجله، مشيدين بروح الامتنان التي عبر عنها نجله واعتزازه بوطنه.