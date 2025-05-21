شكرا لمتابعة خبر عن الجاسر: قطار المشاعر مهيأ لنقل أكثر من 72 ألف حاج في الساعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، جاهزية القطاع لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن كافة التجهيزات تمت لضمان انسيابية التنقل بين المشاعر.

وأوضح الجاسر خلال حديثه مع قناة “العربية”، أن قطار الحرمين يُعد من أحدث مشاريع القطارات في المملكة، ويختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ساعتين وعشر دقائق، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وهذا العام مهيأ لنقل مليوني حاج.

كما تحدث الجاسر عن قطار المشاعر، قائلاً: “قطار المشاعر هو مشروع فريد من نوعه في العالم، نُفذ خصيصًا لخدمة الحجاج، ويعمل لمدة خمسة أيام فقط في العام، ويتم الاستعداد لهذه الأيام طيلة العام” .

وأضاف : القطار مهيأ لنقل أكثر من 3 آلاف راكب في المقطورة الواحدة، ويعتمد على نمط تشغيل متتابع يمكنه من نقل أكثر من 72 ألف حاج في الساعة بين المشاعر المختلفة.