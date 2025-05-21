انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة

عقد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الفريق شو داتونغ، الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وذلك في مقر وزارة الأمن العام الصينية في بكين.

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، في كلمة له خلال الاجتماع، أنه بتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين تم فتح آفاق رحبة للتعاون والتنسيق بين البلدين، وكان أحد ثمارها تأسيس اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي تعمل على تعزيز التعاون والشراكة في المجالات كافة، إن ما يميز البلدين من علاقات تاريخية راسخة، أصبحت أنموذجًا للتعاون والتنسيق في جميع المجالات.

وأشار سموه إلى أن هذا الاجتماع الذي يناقش المبادرات التي تم التوافق عليها من الجانبين يؤكد مستوى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين المبني على الثقة والتعاون المشترك أمام سرعة المتغيرات وتداخل الأزمات والتحديات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وعقب الاجتماع وقّع سمو نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية محضر الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى.

شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلو الجهات الحكومية أعضاء اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

فيما شارك من الجانب الصيني، المفوض السياسي (الرئيس الثاني) بإدارة التحقيق للجرائم الجنائية بوزارة الأمن العام اللواء جيانغ قولي، والمفوض السياسي (الرئيس الثاني) بإدارة التعاون الدولي بوزارة الأمن العام مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الصين اللواء وانغ يونغ، وعدد من المسؤولين في وزارة الأمن العام الصينية والجهات الأعضاء في اللجنة.