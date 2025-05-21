الغش يقتحم نقوش البشت الحساوي

فيما يستمد «البشت» الحساوي أصالة هويته من خياطته «اليدوية» على أيدي سعوديين، امتهنوا خياطة البشوت في مراحله كافة، بدأت عمالة آسيوية توريد قطع نقوش «زري» جاهزة من بلدانهم، أو كما تعرف عند الخياطين المحليين بقطعة أو جزء «الهيلة» في أعلى وجوانب البشت، وتثبيتها على أقمشة بشوت محلية، مع بعض الإضافات البسيطة، وإدخالها للأسواق المحلية، وبيعها كبشوت صنعت في الأحساء، وهو في حقيقته غير ذلك، باعتبار أن جزء «الهيلة»، هو الجزء الأكثر أهمية في جودة وجمال البشت.

أقمشة البشوت

أبان شيخ تجار البشوت في الأحساء، المعتمد من أمانة الأحساء، الخبير في خياطة البشوت علي القطان لـ«دوت الخليج»، أن توريد قطع «نقوش» الزري الجاهرة من بلدان آسيوية، أخذت تزداد في الفترة الأخيرة داخل السعودية، وتزاحم نقوش «الزري» المصنعة على أيدي «أحسائيين»، موضحًا أن كميات كبيرة موردة من البلدان الآسيوية، تصل إلى الأحساء عن طريق العمالة الآسيوية، حتى يكاد الأمر يصل إلى أن غالبية الآسيويين، عند سفرهم إلى بلدانهم وعودتهم، يجلبون معهم كميات كبيرة من قطع النقوش في حقائب سفرهم، والبعض منهم يسافر خصيصًا إلى بلاده لإحضار كمية معه لتسويقها في الأحساء، بعد تثبيتها على أقمشة البشوت، وقد يصل الأمر في ذلك إلى توريد تلك القطع بكميات كبيرة على مدار العام لإغراق السوق من تلك القطع.

نصف السعر

أشار القطان إلى أن ذلك، ألحق ضررًا كبيرًا بالمنتج المحلي الأصلي، بسبب الفارق الكبير بين سعري البشت المحلي الأصلي وغيره، ويصل الفارق إلى قرابة نصف سعر الأصلي، والزبائن غير الخبراء في جودة البشوت، يقعون ضحايا الغش والتضليل، بسبب انخفاض السعر، لافتًا إلى أن تلك القطع المستوردة، رديئة في الجودة والتصنيع، ومستوى تدني الرداءة في الخياطة وفي الخيوط، يكتشفه المتخصصون في خياطة البشوت، وقد تغيب عن شريحة واسعة من «الزبائن» العملاء.

حماية العملاء

أكد القطان ضرورة حماية العملاء «الزبائن» من مختلف أنواع الغش والتضليل في البشوت عند الشراء، ويجب الإفصاح عن كامل بيانات البشت، بما فيها تحديد مواقع صناعة مراحل البشت كافة، وبيان اسم وموقع المشغل أو المصنع أو المعمل، وكذلك بيان بتفاصيل جودة الأقمشة وخيوط «الزري» المستخدمة، لافتًا إلى أن دقة تلك البيانات، من شأنها تحديد السعر، فكلما كانت خياطة البشت على أيدي خياطين سعوديين ماهرين، وأقمشة وخيوط زري ذات جودة عالية، كان سعر البشت أعلى من غيره، مضيفًا أن الغش والتضليل قد يمتدان إلى التلاعب في البيانات الخاصة بتلك البشوت من خلال تغييب بلد منشأ قطع النقوش المستوردة، واستبدالها ببلد المنشأ في الأحساء، وذلك يمثل خداعًا وتضليلًا وغشًا، موضحًا أن مواقع وطريقة مراحل التصنيع للبشوت، يعدان عنصرين محددين لاختيار الزبائن وتحديد السعر.