السعودية | في عام (2017م).. مملكة ماليزيا تشهد مغادرة أول الـ(مليون) مستفيد من مبادرة طريق مكة إلى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في جنوب شرق آسيا تقع مملكة ماليزيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من (35) مليون نسمة، انطلقت مبادرة طريق مكة للمرة الأولى في تاريخها الممتد حتى اليوم، وذلك في عام (1438 هـ/ 2017 م) لتقدم لضيوف الرحمن من مطار كوالالمبور الدولي خدمات ذات جودة عالية حتى مغادرتهم ووصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وشهدت مملكة ماليزيا مغادرة أول المستفيدين من مبادرة طريق مكة إلى المملكة، الذين تجاوزوا الـ(مليون) مستفيد، وتصدرت كأعلى الدول في عدد مرات تنفيذ المبادرة فيها، بل لم تغب عنها منذ أطلقتها وزارة الداخلية السعودية فيها عام (1438هـ/ 2017م)، لتواصل تنفيذها في الأعوام (1439هـ/ 2018م) و(1440هـ/ 2019م) و(1443هـ/ 2022م) و(1444هـ/ 2023هـ) و(1445هـ/ 2024م)، ومن خلال صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي هذا العام (1446هـ/ 2025م)، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية السعودية.

يذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذ هذا العام في (11) مطارًا دوليًا من (7) دول، وهي مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش الشعبية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا وجمهورية كوت ديفوار، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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