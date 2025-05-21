السعودية | جمعية الإعلام السياحي توقّع اتفاقيات شراكة وتعاون في محافظة الوجه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بحضور ورعاية محافظ الوجه الأستاذ محمد بن سلطان السبيعي، وقّعت جمعية الإعلام السياحي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد آل دغيم عددًا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع جهات حكومية وأهلية، وذلك في مكتب المحافظ صباح اليوم.

وشملت الاتفاقيات الموقعة:

1- اتفاقية تعاون مع بلدية محافظة الوجه، مثّلها رئيسها المهندس أحمد عبيدالله البلوي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في إبراز الجوانب السياحية والتنموية بالمحافظة من خلال الإعلام التفاعلي والمبادرات المشتركة.

2- اتفاقية شراكة مع جمعية همّتي لرعاية الأيتام، ووقّعها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد حسن الشريف، وتهدف إلى تسليط الضوء إعلاميًا على الجهود الإنسانية التي تقدمها الجمعية، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية الموجهة لفئة الأيتام.

3- اتفاقية تعاون مع النادي الخالدي الرياضي، يمثله الرئيس التنفيذي الأستاذ محمود جميل ضمن توجه الجمعية لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتعزيز السياحة الرياضية في المنطقة.

4- اتفاقية تعاون مع جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالوجه، مثّلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الجزيري

وأكّد رئيس جمعية الإعلام السياحي أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية الجمعية في بناء شراكات فعالة تخدم أهداف التنمية السياحية، وتواكب رؤية المملكة 2030، مقدّمًا شكره لسعادة المحافظ على دعمه الدائم والمستمر لجهود الجمعية.

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