شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يدشن شركة "بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اليوم شركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز توطين الإنفاق العسكري المحلي، وذلك خلال احتفال رسمي بهذه المناسبة أقيم في مقر الشركة الجديد بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والقياديين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في كلمة له خلال حفل التدشين: "إن تدشين أعمال شركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، يُمثّل خطوة نوعية متقدمة لتعزيز المحتوى المحلي، وبناء القدرات الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن تدشين أعمال الشركة يأتي في إطار تمكين القطاع وتوحيد الجهود الرامية إلى توطين الانفاق العسكري، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين التدريب، وتطوير القدرات، وإدارة سلاسل الإمداد تحت مظلة واحدة، مضيفًا أن دمج الخبرات الوطنية والعالمية في هذا الكيان الموحّد يجسّد ثقة كبرى الشركات في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي وفّرتها الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، ويسهم بشكل مباشر في نقل المعرفة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات توطين الإنفاق العسكري بما يزيد عن 50% بحلول 2030".

وأكد معاليه على دعم الهيئة لمثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز المحتوى المحلي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الوطنية والدولية، للمساهمة في بناء منظومة عسكرية صناعية راسخة ومستدامة، موضّحاً العمل التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، والجهود التي تقوم بها لتوسيع التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، ونقل التقنيات المتقدمة وتوطينها، لتمكين الشركات من المساهمة في مسيرة التوطين.

وأطّلع معالي المهندس العوهلي خلال جولته على مرافق الشركة بحضور عدد من أصحاب المعالي، والسعادة، وقياديي قطاع الصناعات العسكرية في

المملكة، على أجنحة سلاسل الإمداد، وتزويد القدرات، والخدمات المشتركة، ومسار العمل في أكاديمية التدريب.

وتأتي هذه الانطلاقة الاستراتيجية لشركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة نتيجة لدمج الشركتين السعوديتين المعروفتين سابقاً باسم: شركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب ((SDT، المتخصصة في بناء وتوفير القدرات. والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد (SMSCMC)، الرائدة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات الفنية.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، حضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتدشين مقر الشركة، مؤكّداً أن هذه الانطلاقة للشركة تمثل تحولًا نوعيًا في مسيرة دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتقديم قيمة مضافة من خلال التركيز على التوطين، وبناء الكفاءات، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بالتوازي مع الالتزام بأعلى معايير التميز التشغيلي.

وأضاف آل الشيخ: "إننا نطلق اليوم منصة وطنية متكاملة تهدف إلى التنمية الصناعية، ونقل المعرفة، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي، مستعينين بخبراتنا وتاريخنا الذي يمتد لأكثر من ربع قرن في تطوير الكوادر الوطنية وضمان سلاسل الامداد في هذا القطاع الحيوي والهام.

ويأتي إطـلاق الشركة الجديدة في وقت تتسارع فيه وتيرة التطوير في قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث تمثل بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الخبرات الدولية والتوجهات الوطنية، واستثمارًا مباشرًا في بناء مستقبل صناعي مستدام يقوده أبناء وبنات الوطن.