شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 4 مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود ببيش في منطقة جازان 4 مقيمين من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، لممارستهم الصيد بمنطقة محظورة، بحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.