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استشاري : اللقاح مهم لكبار السن قبل الحج .. فيديو

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استشاري : اللقاح مهم لكبار السن قبل الحج .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال استشاري الأمراض المعدية، وائل باجهموم، إن كبار السن من أهم الفئات التي يجب أن تتلقى اللقاحات المطلوبة قبل التوجه للحج.

وأكد أن نسبة انتشار العدوى تزداد بين الحجاج بسبب كثرة عددهم في بقعة جغرافية صغيرة مقارنة بأعدادهم، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن الحجاج من أعمار 65 عاما يقل جهازهم المناعي وينقص في قوته، كما يجب أيضا على مرضى الأمراض المزمنة أن تتلقى اللقاحات قبل الحج.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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