شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان يحضر حفل تخرج ابنه من مدارس الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع، حفل تخرج نجله عبدالعزيز من المرحلة الابتدائية في مدارس الرياض.

وعبر سموه عن سعادته بحضور حفل التخرج، وكتب على حسابه بموقع إكس :”سعدت بحضور حفل تخريج ابني عبدالعزيز وزملائه من المرحلة الابتدائية بمدارس الرياض، ومشاركتهم فرحتهم”.

وتابع سموه :”جيلٌ واعد من أجيال الوطن، وبناة مستقبله الزاهر..أبارك لهم تخرجهم، وأهنئ أولياء أمورهم بنجاحهم”.

ودعا سموه الله عز وجل لهم العون والتوفيق ليواصلوا مسيرة آبائهم وأجدادهم في بناء وحماية وطنهم.