شكرا لمتابعة خبر عن الزنيدي يدشن الحملة الإعلامية الثانية لمبادرة حملات لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صباح يوم الأحد القادم 25 مايو 2025م، الحملة الإعلامية الثانية لمبادرة حملات لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، وذلك برعاية الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، نائب المحافظ للتدريب ورئيس لجنة نواب محافظ المؤسسة

وبحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات في وزارة التعليم والجهات المشاركة وقطاع التدريب التقني والمهني وشركائها، وذلك لمدة يومين في الكلية التقنية للبنين بالرياض.

ويصاحب التدشين انطلاق معرض “رحلة الفرص” الذي يقدم تجربة تفاعلية وورشًا تدريبية تهدف إلى استعراض التخصصات التقنية والمهنية المتاحة، وتعريف الزوار بالفرص التدريبية التي تُؤهلهم لمسارات مهنية ترتبط مباشرة بمشاريع رؤية السعودية 2030 والمشاريع الوطنية الكبرى.

وتُعد مبادرة “حملات لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني” إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن المؤسسة تشارك في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم والتدريب ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، انطلاقًا من دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تقديم تدريب تقني ومهني عالي الجودة والكفاءة لأبناء وبنات الوطن، بما يواكب متطلبات سوق العمل.