شكرا لمتابعة خبر عن وصول الكتب الدراسية للمدارس استعداداً للعام القادم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، وصول الكتب الدراسية للمدارس استعداداً للعام القادم 1447هـ، بعد قرار طباعتها وفق الأجزاء.

وكانت التعليم قد أصدرت حزمة قرارات خاصة بطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي القادم، حيث سيتم طباعة الكتب المدرسية بناءً على الأجزاء و ليس على الفصول الدراسية.

ووفق قرار الوزارة سيكون توزيع محتوى المناهج الدراسية وفق الوحدات و الأسابيع بما يمنح مرونة في تدريسها على مدار العام الدراسي بغض النظر عن عدد الفصول الدراسية.

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التعليم: طباعة الكتب بناء على الأجزاء و ليس الفصول الدراسية