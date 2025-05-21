شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يعلن موعد عيد الأضحى المبارك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن موعد عيد الأضحى المبارك 2025، بناءً على الحسابات الفلكية.

وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر فيه:” أن يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.”

وكان الزعاق قد ظهر في وقتٍ سابق وهو يرد بطريقة طريفة على سؤال وجه له خلال بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، عندما سأله أحد المتابعين إن كان قد “عمل تان”.

وقال الزعاق: تان وش يعني، تسمير، تسكير، تقشير بشرة، يعني أجيب سكين وأقشره؟”

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